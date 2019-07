Parco di Pratolino, a luglio visite gratuite con i Medici

Anche per il mese di luglio prosegue il programma di visite guidate gratuite con la prenotazione obbligatoria offerte dal Parco Mediceo di Pratolino e Città Metropolitana di Firenze e organizzate da Pro Loco Vaglia – Mugello che all’interno del Parco gestisce l’Ufficio Turistico del Comune di Vaglia.

Il Parco Mediceo di Pratolino sarà visitabile gratuitamente durante tutto il mese di luglio. Delle trentasei proprietà medicee ad oggi censite, dodici ville e due giardini sono stati riconosciuti Patrimonio dell’Umanità e dal 2013 inseriti nel Sito seriale Unesco, uno di questi è il Giardino di Pratolino situato lungo la Via Fiorentina, 276 a Pratolino ( Vaglia), di proprietà della Città Metropolitana di Firenze.

Il ritrovo è presso la Portineria del Parco agli orari indicati. Le iniziative sono riservate ai visitatori individuali per ciascuna iniziativa, fino ad esaurimento posti (max 25). In relazione alle prenotazioni ricevute, il programma potrà subire modifiche. Le visite potranno essere annullate in caso di condizioni meteo avverse.

Avranno luogo anche in caso di pioggia invece le visite drammatizzate (comunque al chiuso presso le Scuderie) e le visite favolistiche per bambini (presso la Locanda) a cura di Compagnia Catalyst

Domenica 7 luglio

Ore 10,30 Il Gigante di Pratolino, custode di piante e monumenti naturali ( trekking)

ore 10,30 L’Eco di antichi splendori: alla scoperta dei messaggi nascosti nel giardino voluto dal Principe Francesco I ( storico artistiche)

ore 15,30 La scena dei Medici. Teatro e feste rinascimentali – Visita drammatizzata ai modelli lignei ( drammatizzate)

ore 17, 30 C’era una volta. due Principesse, un Gigante e una Babajaga.( (favolistica)

ore 17,30 La casata dei Medici, molto più che Signori di Firenze: il Parco di Pratolino appartiene al Sito Seriale UNESCO delle Ville e Giardini Medicei a testimonianza della potenza che nei secoli ( storico artistiche)

Domenica 14 luglio

ore 10,30 Un parco in tutti i sensi: visita sensoriale ( trekking)

ore 10,30 I personaggi storici del parco: un percorso attraverso la storia del parco vista dai personaggi che qui hanno dimorato o che hanno avuto un ruolo importante. Dal suo primo abitante Francesco I dei Medici al suo ultimo abitante la principessa Maria Demidoff ( storico artistica)

ore 17,30 L’Eco di antichi splendori: alla scoperta dei messaggi nascosti nel giardino voluto dal Principe Francesco I ( storico artistica)

Domenica 21 luglio

ore 10,30 Vie d’acqua: natura e artificio nel Parco di Pratolino ( trekking)

ore 10,30 La casata dei Medici, molto più che Signori di Firenze: il Parco di Pratolino appartiene al Sito Seriale UNESCO delle Ville e Giardini Medicei a testimonianza della potenza che nei secoli questa famiglia ha sviluppato ( storico artistica)

ore 17,30 L’Eco di antichi splendori: alla scoperta dei messaggi nascosti nel giardino voluto dal Principe Francesco I ( storico artistica)

Domenica 28 luglio

ore 17,30 I personaggi storici del parco: un percorso attraverso la storia del parco vista dai personaggi che qui hanno dimorato o che hanno avuto un ruolo importante. Dal suo primo abitante Francesco I dei Medici al suo ultimo abitante la principessa Maria Demidoff (storico artistica).

Per ulteriori informazioni scrivere a: [email protected]