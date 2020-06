Parco animali di Ugnano, parte servizio pensione per gatti

Firenze, parte il servizio di ospitalità per gatti, al Parco animali di Ugnano: l’obiettivo è contrastare il fenomeno ancora frequente dell’abbandono di animali durante i mesi estivi.

Questo è quanto prevede la delibera presentata dall’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re, che ha avuto l’ok della Giunta di Palazzo Vecchio. Il servizio (con prenotazione obbligatoria) sarà erogato a tariffa, calcolata in base all’Isee del proprietario: il costo andrà da un minimo di cinque a un massimo di 12 euro al giorno. Il mangime necessario alla permanenza dovrà essere consegnato al Parco animali di Ugnano direttamente dai proprietari degli animali.

Le eventuali spese veterinarie che dovessero rendersi necessarie per il benessere degli animali nel corso del soggiorno saranno conteggiate separatamente.

Il gatto, che dovrà essere in regola con le vaccinazioni, potrà essere ospitato per un massimo di 28 giorni consecutivi. “L’ abbandono di animali domestici durante i mesi estivi è purtroppo un fenomeno ancora diffuso – ha detto Del Re -. Per questo, visto il successo del servizio di pensione per cani attivato al Parco degli animali, abbiamo deciso di estendere questa opportunità anche ai gatti e abbiamo costruito strutture temporanee per l’accoglienza.

Anche in questo caso, come già per i cani, applicheremo tariffe graduate rispetto ai redditi dei proprietari dei gatti in base all’Isee. Un servizio che assume caratteristiche di pubblica utilità e che sarà aperto tutto l’anno”.