Parcheggi, scarsa manutenzione e Telepass inefficiente. Nardella: “Chiesto incontro”

I problemi dei parcheggi a Firenze fanno arrabbiare il sindaco Dario Nardella. Il primo cittadino ne ha parlato questa mattina a margine di un evento a Firenze, facendo sue alcune lamentele che gli sarebbero arrivate dai cittadini.

“In questi giorni – dice Nardella – ho avuto modo di parlare con alcuni cittadini, anche personalmente, e di vedere che la situazione dei parcheggi di Firenze Parcheggi è deficitaria da molti punti di vista. Anzitutto l’inefficienza sul Telepass, il fatto che da giorni non funzioni il Telepass; alcuni problemi di sicurezza nelle strutture dei parcheggi, di scarsa manutenzione, che mi vengono segnalati. Questa situazione non va bene: oggi ho convocato l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti e l’assessore alle partecipate Giovanni Bettarini perché noi vogliamo un vero cambio di passo, l’amministrazione comunale lavorerà per un cambio radicale della governance e della guida della società”.

Prosegue Nardella a proposito di parcheggi. “Ne ho già parlato con i nostri soci privati – ha aggiunto -, anche perché siamo ormai in prorogatio per la scadenza delle cariche della società. Firenze Parcheggi ha dei compiti molto delicati, importanti, anche perché riguarda un servizio a cui i cittadini fanno riferimento nella loro vita quotidiana. Non possiamo chiedere ai cittadini di comportarsi correttamente, di pagare un parcheggio per evitare di stare in doppia fila o di affollare le strade, e poi però non diamo un servizio all’altezza per quello che i cittadini pagano. I cittadini devono avere un servizio all’altezza: e, mi dispiace, il nostro servizio non è all’altezza. Ci vuole un cambio di passo radicale, lavoreremo per questo”.

Per Nardella “le tariffe devono essere collegate alla qualità di servizio, questo è il principio. Quindi se il servizio è alto, le tariffe saranno corrispondenti. Poi bisogna fare molti più sforzi per esempio anche sul tema della mobilità elettrica, dare più stalli, più spazi per la sosta delle auto elettriche, e poi anche in generale una manutenzione maggiore”.