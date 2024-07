🎧 Palazzo Pitti: riapre il Museo della Moda e del Costume

Un totale riallestimento con otto sale nuove, sessanta abiti, accessori preziosi dal Settecento ai primi anni Duemila. Da oggi è visitabile anche la sezione sul costume del Diciottesimo e Diciannovesimo secolo, venti capi rari rappresentativi del lusso dell’epoca.

Dal ‘mantello-kimono’ creato da Mariano Fortuny per Eleonora Duse, alla tunica ‘flapper’ anni Venti di Chanel, al lusso regale delle creazioni di Emilio Schubert, il sarto delle dive negli anni Cinquanta (celebri i suoi capi per Gina Lollobrigida e Sophia Loren), passando per la guaina nera firmata Jean Paul Gaultier e resa celebre da Madonna, fino al vestito di Patty Pravo ideato nei primi Ottanta da Gianni Versace, ed indossato in un’edizione del festival di Sanremo. Il Museo della Moda e del Costume riapre con un nuovo allestimento, nuova ambientazione, nuove luci ed un dialogo intenso con alcune opere della Galleria d’Arte Moderna a significare l’importanza degli abiti e degli accessori indossati dagli uomini e dalle donne nel corso dei secoli nella definizione dell’estetica e della cultura di un’epoca specifica.

Il Museo della Moda e del Costume (già noto come “Galleria del Costume”), il terzo al mondo per importanza, è situato nella Palazzina della Meridiana, addossata all’ala meridionale di Palazzo Pitti.