Palagi: “I centri equestri fiorentini sono sotto sfratto”

🔈Firenze, si è tenuta in Palazzo Vecchio una conferenza stampa con i titolari dei centri equestri fiorentini per denunciare che, ormai anni, le vicende di ricollocazione di questi centri sportivi, ma anche educativi e rieducativi, si trascinano nell’incertezza.

“I centri equestri fiorentini sono ‘sotto sfratto’. Sono anni che le vicende di questi centri sportivi si trascinano e si sovrappongono. E noi – aggiunge Dmitrij Palagi di Sinistra progetto Comune, presente con la consigliera della Lega Michela Monaco ed i referenti dei centri ippici sul territorio – non possiamo esimerci dal farci delle domande. Perché, dopo che nella precedente consiliatura il Consiglio comunale aveva preso l’impegno di risolvere positivamente queste situazioni, oggi sembra di essere tornati indietro? Perché non si sceglie di affrontare il tema complessivamente invece di provare ad accompagnare le singole realtà separatamente, rimandando le soluzioni di anno in anno?

Alla politica fiorentina vogliamo quindi domandare ‘da che parte state’, mentre depositiamo un ennesimo atto, firmato da più gruppi consiliari: il sottoscritto e la capogruppo Antonella Bundu, Michela Monaco della Lega e Alessandro Draghi di Fratelli d’Italia, che chiede di tenere fede agli impegni assunti, ma coi fatti, perché con le belle parole si riempion le fosse…”.

I rappresentanti dei centri ippici sono quelli del Centro Equestre Fiorentino, in via delle Isole nella zona dell’Argingrosso, e il Centro Ippico Due Case in via delle Due Case, nella zona dell’aeroporto.

“Per quanto riguarda il Centro Equestre Fiorentino – ha detto Anna Ditelli – il 31 dicembre è prevista la chiusura. Il centro, nato nel 1993, effettua ippoterapia con ragazzi disabili ma è sotto sfratto, ingiunzione del Comune dell’ottobre 2018, in quanto il terreno dove ha sede l’attività è a rischio perché è in una zona vicina al fiume Arno. Una situazione che deve essere chiarita anche con la Regione”.

“Il Centro Ippico Due Case è, invece, a rischio sfratto, in quanto il terreno – ha spiegato Renato Palma – che era della Fondiaria è passato ad Unipol Sai. Ci è stata prospettata, dopo 15 anni, la possibilità di spostarsi in un terreno che però non sarebbe più nella Piana”.

“C’è una terza realtà, quella di Serpiolle (La Valle, via Nuova del Mulino). Nel loro caso – conclude Dmitrij Palagi – il confronto con l’Amministrazione pare essersi riavviato in modo positivo, anche se sostanzialmente ripartendo da zero. Occorre tenere alta l’attenzione anche in questo caso”.

Gimmy Tranquillo ha intervistato Cecilia Polidori, Renato Palma dei centri equestri ed il consigliere Palagi: