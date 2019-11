La crisi del Venezuela vista con gli occhi delle donne allo Stensen

Giovedì 21 novembre allo Stensen di Firenze viene proiettato il film-documentario “Donne nel caos venezuelano” alla presenza della regista. Il film racconta la storia di cinque donne venezuelane.

Domani, giovedì 21 novembre, alle ore 21, al Cinema Stensen di Firenze (viale Don Minzoni 25/G), in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, verrà proiettato il film-documentario “Donne nel caos venezuelano” alla presenza della regista Margarita Cadenas.

Il film, che ha ottenuto numerosi riconoscimenti in diversi festival internazionali sui diritti umani, racconta la storia di cinque donne venezuelane. Attraverso le loro voci e la loro vita in presa diretta, la regista franco-venezuelana Margarita Cadenas ha documentato, con coraggio e passione, la situazione di uno dei Paesi più pericolosi al mondo. Scena dopo scena, emergono le difficoltà quotidiane che in particolare le donne sono obbligate ad affrontare, dalla mancanza di cibo e di assistenza sanitaria alla criminalità, alla prigionia politica e alle violenze.

«Il film di Margarita Cadenas ci mostra una testimonianza cruda e drammatica di quello che è stata la situazione del Venezuela, che negli anni è ulteriormente peggiorata. Oggi questo Paese attraversa una crisi umanitaria senza precedenti» commenta Carolina Garrido, vicepresidente dell’Associazione Venezuela in Toscana. «Il film della Cadenas si caratterizza per essere completamente al femminile. Non solo perché parla di donne, ma perché racconta ciò che il maschile non riesce a intravedere: l’urgenza di prendersi cura dei diritti fondamentali troppo a lungo negati».

«Vorrei sottolineare il coraggio delle cinque donne protagoniste che hanno accettato di far entrare una telecamera nelle loro vite per denunciare la loro situazione quotidiana piegata dalla povertà estrema. Sono donne altere, forti, provate ma ancora speranzose che la loro situazione possa cambiare. Ecco perché hanno accettato di rischiare donandoci queste loro testimonianze» aggiunge la giornalista Annamaria Tossani, testimonial dei diritti umani per l’Associazione Venezuela in Toscana.

Ingresso 8 euro. Il ricavato sarà devoluto interamente ai progetti dell’Associazione Venezuela in Toscana. www.venezuelatoscana. it