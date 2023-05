Oxfam lancia da Firenze 'Per un futuro di uguaglianza' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:51 Share Share Link Embed

Oxfam lancia a Firenze un Manifesto per l’uguaglianza – Si chiama ‘Per un futuro di uguaglianza’ il manifesto di Oxfam Italia, presentato oggi in apertura della seconda edizione dell’Oxfam Festival all’Istituto degli Innocenti, con in programma dibattiti fra studiosi, politici, scrittori, giornalisti e rappresentanti della società civile.

Un manifesto che, spiega Oxfam, “richiama la necessità di ridefinire il funzionamento dell’economia, ridisegnando profondamente le regole del gioco e favorendo modelli d’impresa in grado di coniugare crescita e sostenibilità, redditività e solidarietà”.

Sei gli ambiti individuati dal manifesto, ambiti nei quali intervenire per il contrasto alle disuguaglianze, con sei diverse istanze: ridare valore, potere e dignità al lavoro; educazione inclusiva e di qualità; equa distribuzione di reddito e ricchezza; accesso equo a cure di qualità; parità di genere; mobilità intergenerazionale. Secondo Roberto Barbieri, direttore generale di Oxfam Italia, è necessario “contribuire concretamente alla creazione di società più eque, mobili e dinamiche”, e il Festival è l’occasione per convidere “esperienze, dati e strategie perché questo finalmente inizi ad accadere, fermando un trend che sembra non solo inarrestabile, ma sempre più vertiginoso nella sua divaricazione tra chi ha e chi non ha nulla”.

Per contrastare la fame nel mondo “dobbiamo lavorare in particolare sul territorio nelle comunità locali più in sofferenza”. Lo ha affermato Maurizio Martina, vicedirettore generale della Fao, a margine dell’Oxfam Festival aperto oggi a Firenze. “Ricordiamoci sempre che le principali migrazioni per necessità – ha spiegato – sono interne a questi territorii”. Secondo Martina, infatti, “abbiamo di fronte dei dati legati alla malnutrizione, alla fame nel mondo, che sono in peggioramento”.

le dichiarazioni di Martina ed Elisa Bacciotti responsabile campagne Oxfam per la premiazione della 2/a edizione di Combattere la disuguaglianza, si può fare.