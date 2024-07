Teatro, danza, musica, incontri, performance, installazioni all’ombra delle Torri. Al via la XII edizione di “Orizzonti Verticali – Arti sceniche in cantiere”. Dal 31 luglio al 3 agosto a San Gimignano (Siena)

“Orizzonti Verticali – Arti sceniche in cantiere”. Teatro, danza, musica, incontri, performance, installazioni all’ombra delle Torri, a San Gimignano (Siena), una delle mete più belle della Toscana, eletta Patrimonio dell’Unesco nel 1990. Il festival si apre il 31 luglio alle ore 18 al Bar Le Torri di Piazza Duomo con la performance VIS À VIS della compagnia Egribianco, interpreti Gianna Bassan e Vittorio Criniti. È un lavoro urbano che si svolge per strada e per questo è fruibile da tutto il pubblico, l’argomento trattato è molto semplice: una coppia seduta al bar che si confonde con gli altri avventori. Le note del tango di Astor Piazzolla accompagnano gli umori della coppia che passano dalla rabbia, all’amore, dalla passione, alla complicità. Vis à vis si replica alle 20 alla Rocca di Montestaffoli e il 1 agosto alle ore 11 da Magnino Bistrot – P.tta Filippo Buonaccorsi 5.

In un luogo segreto del borgo, il Sottomondo, va in scena il 1 agosto alle ore 19 ENTANGLEMENT, il lavoro coreografico del Duo Zakuro, vincitore del Premio Twain_direzioniAltre 2021(replica il 2 agosto alle ore 18)

Entanglement nasce dall’indagine di Jennifer Rosati e Lorenzo Di Rocco su un affascinante concetto appartenente al mondo delle particelle: l’entanglement, quel misterioso fenomeno della meccanica quantistica già definito da Einstein come “un’azione a distanza”, in cui due microparticelle, inizialmente fatte entrare nello stesso stato quantico, possono risultare connesse anche se poste successivamente a grande distanza una dall’altra. Alle 21.15 alle Piazza Pecori segue il gruppo teatrale romano Eat the catfish con TRE LIRICHE, spettacolo vincitore del festival Direction under 30 (Gualtieri), del festival Intransito (Genova) e del festival Pillole (Roma). Con la regia e la drammaturgia di Jacopo Neri.

Evento atteso il 2 agosto la prima regionale del concerto dell’Accademia Musicale Chigiana alla Galleria Continua alle ore 21.15:

A MAN IN A ROOM, GAMBLING di Gavin Bryars, protagonisti il Quartetto Nous (formato da Ekaterina Valiulina, Alberto Franchin, Sara Dambruoso, Riccardo Baldizzi), con la partecipazione di Giuseppe Ettorre al contrabbasso e Angelo Romagnoli, voce recitante.

“A Man In A Room, Gambling è una straordinaria scultura sonora, l’invenzione di uno spazio mentale che esiste esclusivamente nella mente dell’ascoltatore. C’è un uomo in una stanza che gioca d’azzardo nella tua testa.” (Adrian Searle, The Guardian).

Il 3 agosto alle ore 19 nella loggia del Teatro in Piazza Duomo Teatro Studio Krypton presenta BODYSCAPING/Architetture Dinamiche per il Corpo di Massimo Bevilacqua.

BODYSCAPING è un’opera che mixa performance, videoinstallazione e sound design, in cui

viene sperimentato l’utilizzo di tecnologie interattive per creare una partitura drammaturgica in cui il corpo agisce per rileggere paesaggi urbani e naturali. Alle ore 21.15 la Rocca di Montestaffoli accoglie l’ultimo appuntamento in calendario: NON TUTTI SANNO CHE… della compagnia di danza Resextensa, con l’ideazione e la coreografia di Elisa Barucchieri. NON TUTTI SANNO CHE… è un racconto, un viaggio, una scoperta, che porta a visitare i meandri complessi, colorati e inaspettati della creazione artistica.

Completa il programma del festival l’incontro con Anna Maria Monteverdi dal titolo I NUOVI LINGUAGGI DELLA SCENA, che avrà luogo il 2 agosto alle ore 19 alla Rocca di Montestaffoli.

Dal 31 luglio al 3 agosto dalle ore 11:00 fino alle 2:00 presso la ROCCA DI MONTESTAFFOLI aprirà RISTOV, punto ristoro a cura di Ristorante Leonetto.

INFO e PRENOTAZIONI Compagnia Giardino Chiuso: 353 4592075 [email protected]

Pro Loco San Gimignano: 0577 940008 [email protected] www.sangimignano.com

BIGLIETTI per gli spettacoli ENTANGLEMENT, TRE LIRICHE, NON TUTTI SANNO CHE…

Intero 12 € Ridotto 8 € (under 18, over 65, studenti universitari, allievi scuole di danza e di teatro, soci Giardino Chiuso)

BIGLIETTI A MAN IN A ROOM, GAMBLING

Intero 21,50 €

Ridotto 16,50 €

BIGLIETTI DISPONIBILI SU https://www.ticketone.it/event/a-man-in-a-room-gambling-quartetto-nous-galleria-continua-18821376/