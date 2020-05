Operaio 30enne muore travolto da camion

Il mezzo è della ditta con cui stava lavorando insieme ad un collega al taglio di alberi e da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che il mezzo stesse facendo retromarcia quando avrebbe investito l’operaio.

Purtroppo per l’operaio, soccorso dai volontari della Misericordia con il medico del 118, non ci sarebbe stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia municipale, che sta procedendo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, oltre a magistrato di turno, personale Inail e Ispettorato del lavoro.