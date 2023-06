Opera Laboratori, il Pd chiede la salvaguardia dei lavoratori

L’obiettivo è salvaguardare i lavoratori di Opera Laboratori, alla luce di quello che viene definito “un ruolo di comprovato supporto che da decenni svolgono nelle più importanti strutture museali della città di Firenze”. Il Pd della Toscana ha depositato per questo motivo in Consiglio regionale una mozione.

L’atto, presentato dai consiglieri Pd Cristina Giachi e Vincenzo Ceccarelli, invita la Giunta ad “attivarsi presso il Governo affinché, in considerazione del fondamentale ruolo svolto dalle 250 lavoratrici e lavoratori impegnati tramite Opera Laboratori nell’erogazione di servizi museali presso le Gallerie degli Uffizi, l’Opificio delle Pietre dure ed il polo museale regionale, siano messe in atto tutte le misure necessarie per tutelare, anche revocando il bando, gli attuali livelli occupazionali e il bacino di professionalità presenti all’interno della società Opera Laboratori”.

Il gruppo Pd all’interno del consiglio regionale della Toscana ricorda quindi che “nel periodo più difficile post pandemia il contributo di questi lavoratori è stato fondamentale, così come lo sarà nei prossimi anni, sapendo rispondere, con esperienza, alle necessità e alle caratteristiche delle strutture in questione. Investire sul nostro patrimonio storico e artistico – aggiungono quindi nella nota i rappresentanti Dem in assemblea – significa anche salvaguardare le professionalità che operano nell’ambito dei servizi che sono correlati”.