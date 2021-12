Omicidio nel Pratese: arrestato presunto killer in fuga da 11 giorni

Prato, è stato trovato ed e arrestato il presunto killer che era in fuga da 11 giorni, sospettato dell’omicidio avvenuto nel comune toscano.

Trovato e arrestato con l’accusa di omicidio, Stefano Marrucci, fiorentino di 55 anni, sospettato di aver ucciso il 24 novembre con un colpo di pistola davanti alla sua abitazione di Comeana (Prato) Gianni Avvisato, 38 anni. Si conclude così dopo 11 giorni la sua fuga e latitanza.

Stefano Marrucci, hanno spiegato i carabinieri di Prato in una conferenza stampa, è stato trovato a Firenze in un affittacamere abusivo di via Catalani, nella zona del Romito, neanche troppo lontano dalla sua abitazione, che si trova in linea d’aria a circa 100 metri. L’uomo si era rifugiato nella struttura insieme alla moglie peruviana e ad altre tre persone della stessa nazionalità, le sorelle, su cui al momento non grava nessuna accusa.

I carabinieri hanno fatto irruzione nella casa e l’hanno bloccato immediatamente: gli hanno trovato una pistola carica ed è risultato che è la stessa utilizzata per l’omicidio. La pistola era sul comodino a fianco del letto. Secondo gli investigatori dell’Arma, il 55enne si sarebbe spostato di continuo in questi 11 giorni di latitanza per sfuggire alla cattura in previsione di fuggire all’estero.

