Omicidio Ciatti: negata estradizione Strasburgo indagato, torna libero

Il 24enne ceceno era stato arrestato a febbraio a Strasburgo per l’omicidio di Ciatti

Negata dai giudici di Strasburgo l’estradizione in Italia del 24enne Movsar Magomedov, uno dei tre ceceni accusati dell’omicidio di Niccolò Ciatti, il 22enne fiorentino pestato a morte l’11 agosto 2017 sulla pista da ballo di una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. E’ quanto riportato oggi sulle pagine del Corriere Fiorentino.

Magomedov era stato arrestato lo scorso febbraio a Strasburgo a seguito di un mandato di arresto europeo e in seguito scarcerato, come riportato nei giorni scorsi anche da La Nazione. Le prove raccolte a suo carico non avrebbero convinto i giudici francesi.

Il 24enne, così il provvedimento che rigetta la richiesta di estradizione secondo quanto riportato dalla stampa, “risulta indagato per lo stesso delitto in Spagna, dove è stato commesso il reato e dove, per le leggi internazionali, dovrà celebrarsi il processo”. Nei prossimi mesi potrebbe tornare libero per decadenza dei termini di detenzione in carcere anche un altro degli aggressori, Rassoul Bissultanov, colui che sferrò il calcio mortale alla testa. Non ancora fissata dal tribunale di Girona la data del processo per la morte di Niccolò, che, sempre secondo quanto riportato, dovrebbe tenersi in giugno.

Le autorità di polizia francesi, su attivazione dei Carabinieri del Ros con il supporto del Servizio di cooperazione internazionale di polizia, avevano rintracciato e arrestato a Strasburgo (Francia), in esecuzione di Mandato d’Arresto Europeo (Mae), un cittadino ceceno ritenuto responsabile del pestaggio che, il 12 agosto 2017, provocò la morte del giovane Niccolò Ciatti in una discoteca di Lloret de Mar (Spagna). Sono state avviate le procedure di estradizione.

Le investigazioni, svolte in raccordo con i collaterali spagnoli, hanno consentito di acquisire solidi elementi identificativi degli autori del delitto e ricostruire la dinamica dell’evento.