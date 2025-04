Omicida in moschea francesce si consegna alla polizia a Pistoia

Braccato per tre giorni, il presunto assassino del giovane maliano Aboubakar Cissé in una moschea nel dipartimento del Gard, nel sud della Francia, si è consegnato a una stazione di polizia di Pistoia.

L’uomo, Olivier A., nato a Lione nel 2004 e di nazionalità francese, “si è recato personalmente in una stazione di polizia di Pistoia”, “domenica verso le 23”, ha dichiarato oggi all’Afp il procuratore di Alès, Abdelkrim Grini.

“È una grande soddisfazione per me come procuratore. Di fronte all’efficacia e alla determinazione dei mezzi impiegati, l’autore non ha avuto altra scelta che costituirsi, ed è stata la cosa migliore che potesse fare”, ha aggiunto, contattato telefonicamente.

A seguito del suo arresto in Italia, un giudice istruttore “sarà informato” e verrà emesso un mandato di arresto europeo in vista del suo trasferimento in Francia, ha precisato. Da venerdì sono stati dispiegati più di 70 agenti di polizia e gendarmi francesi per “localizzare e arrestare” quest’uomo, considerato “potenzialmente estremamente pericoloso”, secondo il procuratore. “Dopo essersi vantato del suo atto, dopo averne rivendicato la responsabilità, ha rilasciato commenti che avrebbero lasciato intendere che intendesse commettere di nuovo atti simili”, veva sottolineato ieri il procuratore Grini.