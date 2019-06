Lunedì 1 luglio, presso l’Off Bar a Firenze si terrà l’omaggio a Franco Zeffirelli, con la proiezione de “La Bisbetica Domata” alla presenza del figlio Pippo Zeffirelli

Lunedì primo luglio presso l’OFF BAR (piazzale Oriana Fallaci), alle ore 21.30, a ingresso libero, si terrà l’omaggio a Franco Zeffirelli, con la proiezione de “La Bisbetica Domata” alla presenza del figlio Pippo Zeffirelli.

L’evento – organizzato in collaborazione con la Fondazione Zeffirelli – è in programma nell’ambito dei festeggiamenti per i 10 anni di OFF Cinema, rassegna patrocinata dal Comune di Firenze, organizzata in collaborazione con associazioni del settore audiovisivo, registi e professionisti del settore.

La Bisbetica Domata: Fin dagli anni Cinquanta l’attore Richard Burton, formatosi all’Old Vic Theatre di Londra e considerato magistrale nell’interpretazione dei ruoli shakespeariani desiderava portare sullo schermo La bisbetica domata. Girato negli studi romani Dino De Laurentiis, La bisbetica domata fu diretta in maniera stupefacente da Franco Zeffirelli, il quale si impose internazionalmente dopo il debutto cinematografico con Camping del 1957.

Ambientato nella Padova del XVI secolo, il film aderisce al testo della celebre commedia di Shakespeare, presentando un’ottima sceneggiatura cinematografica, arricchita di particolari e di scenografie spettacolari. Il merito del regista, infatti, è quello di permettere allo spettatore, non solo di vivere le scaramucce e i litigi tra i due protagonisti, ma di fargli conoscere gli ambienti e l’atmosfera sociale del tempo.

Quello di Zeffirelli non è però un semplice esercizio di stile: la scelta di puntare su una coppia passionale tanto quanto turbolenta come quella formata da Elizabeth Taylor e Richard Burton risulta vincente, poiché i due attori riescono a riproporre sullo schermo quel piglio vivace e quella briosità del testo originale.

Il film è una commedia brillante e divertente, ricca di elementi comici e trascinante soprattutto nelle sequenze di lotta tra i coniugi e nei toni più sentimentali della parte finale. La coppia Burton-Taylor sembra approfittarne per riversare sullo schermo le schermaglie della loro vita privata: entrambi attori di altissimo livello, l’uno è la spalla dell’altro.

Franco Zeffirelli ha non solo fantasia e un brillante senso dello spettacolo, ma anche quella giusta dose di aggressività che gli permette di credere fino in fondo nel suo lavoro: un film avvincente e convincente, sicuramente un caposaldo della sua filmografia.

“L’omaggio – spiegano gli organizzatori – vuole essere un ricordo al maestro Franco Zeffirelli tramite la voce e gli occhi del figlio Pippo, col quale avremo il piacere di fare una chiacchierata prima della proiezione, insieme anche al giornalista e critico cinematografico Giovanni Bogani”.