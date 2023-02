Oasi Pantanelle a Prato, firmato accordo per valorizzare

Prato, riqualificare, valorizzare ed aprire al pubblico l’area umida dell’Oasi Pantanelle, alla periferia ovest di Prato.

Questo l’obiettivo di un accordo decennale di collaborazione siglato da Gida, società partecipata che si occupa della gestione degli impianti di depurazione delle acque, con la Fondazione Parsec che gestirà l’area dell’Oasi Pantanelle.

Parsec, spiega una nota, coinvolgerà cittadini, studenti, imprese e associazioni nella valorizzazione dell’area. Altro tema dell’accordo è il monitoraggio degli ecosistemi e della qualità ambientale nelle aree circostanti gli impianti del Calice e di Baciacavallo, oltre al controllo qualità delle acque in uscita dagli impianti di depurazione e in ingresso nel torrente Ombrone e nei suoi affluenti.

La Fondazione avrà anche compiti di consulenza tecnica ambientale e si incaricherà della redazione di relazioni annuali sul monitoraggio condotto sullo stato degli ecosistemi, impegnandosi infine anche a collaborare in attività di ricerca scientifica in campo ambientale.

“L’area umida delle Pantanelle, che è molto vicina all’impianto del Calice – sottolinea Alessandro Brogi, presidente di Gida -, è stata eletta da tempo luogo di nidificazione per varie specie di uccelli migratori, anfibi e rettili, anche rari, ed è un unicum naturalistico da tutelare nel nostro territorio. Abbiamo deciso di fare uno sforzo ulteriore per valorizzarla e per renderla finalmente fruibile anche da parte del resto della città. Per questo abbiamo scelto di firmare un accordo con un partner qualificato come la Fondazione Parsec”.

Per Marco Morelli, direttore della Fondazione Parsec, “la convenzione firmata oltre che valorizzare il lago delle Pantanelle prevede anche un’attività pluriennale di monitoraggio della qualità ambientale sul sito del Calice e di Baciacavallo. Tutto viene fatto nell’ottica di mantenere un controllo della qualità ambientale di tutta la fascia di monitoraggio che da Prato ovest arriva a Prato est”.