Nuovo asfalto in zona piazza Don Puliti, via Aretina e via di Brozzi, lavori per una nuova porta telematica in via Ridolfi

Nuovo asfalto nella zona di piazza Don Puliti, via Aretina e via di Rocca Tedalda, via di Brozzi-piazza 1° Maggio. Ma anche i lavori per l’installazione di una porta Ztl in via Ridolfi e la posa di cavi in fibra ottica in via Maffei e via Madonna della Querce. Sono solo alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di mobilità. Ecco la lista.

Via Biagini-via Cicognini-piazza Don Puliti-viale dei Tanini-via Devoto: inizieranno lunedì 2 novembre i lavori di ripristino a seguito di sottoservizi in via Biagini (chiusura tra via Senese a piazza Don Puliti), piazza Don Puliti (restringimento di carreggiata e divieti di sosta da via Bagini a viale dei Tanini), viale dei Tanini (restringimento di carreggiata e divieti di sosta da piazza Don Puliti a fine strada). Termine previsto 13 novembre. Mercoledì 4 novembre si aggiungeranno anche i provvedimenti in via Cicognini (restringimento di carreggiata con senso unico alternato tra via Silvani e via Devoto) e via Devoto (restringimento di carreggiata con senso unico alternato tra via Cicognini e via Migliorini). In via Migliorini previsti un divieto di transito (tra via Devoto a fine strada in direzione giardini) e restringimento di carreggiata con senso unico alternato (tra via Devoto e via Silvani). Questi provvedimenti saranno in vigore fino ala 20 novembre.

Via Aretina Nuova-via Rocca Tedalda: sempre ripristini a seguito di precedenti interventi sui sottoservizi in via Aretina Nuova. Da lunedì 2 novembre sono previsti divieti di sosta e restringimenti a tratti e la chiusura della diramazione adibita a fermata del Tpl lato ingresso città. Restringimenti anche in piazzale Renato Cappugi da via Aretina Nuova a via di Rocca Tedalda. E sempre in via Aretina dal confine comunale in direzione ingresso città previsto un restringimento con senso unico alternato. Una volta terminati questi interventi il cantiere si sposterà in via di Rocca Tedalda con un restringimento di carreggiata con senso unico nel tratto piazzale Renato Cappugi-via Corilla Olimpica verso piazzale Cappugi. Termine previsto 7 novembre.

Piazza 1° Maggio-via di Brozzi: anche in questo caso si tratta di ripristini al termine di interventi precedenti sui sottoservizi. Da lunedì 2 novembre nella piazza saranno in vigore divieti di sosta e restringimenti di carreggiata (dal numero civico 3 e via di Brozzi). Via di Brozzi sarà chiusa da via della Nave di Brozzi a piazza 1° Maggio mentre nel tratto via della Nave di Brozzi-via di San Rocco sarà in vigore un senso unico verso via di San Rocco con divieti di sosta. L’intervento si concluderà il 4 novembre.

Via Ridolfi: inizieranno lunedì 2 novembre i lavori per l’installazione di una nuova porta ztl. Fino all’8 novembre sarà in vigore un restringimento di carreggiata nel tratto da viale Strozzi in direzione di piazza Indipendenza. A seguire i lavori si sposteranno nel tratto più prossimo alla piazza con restringimenti di carreggiata. Previsti inoltre sensi unici nei tratti viale Strozzi-via di Barbano e via di Barbano-piazza Indipendenza verso piazza Indipendenza con revoca della corsia preferenziale.

Via dei Maffei: per lavori relativi alla fibra ottica lunedì 2 novembre saranno istituiti divieti di sosta e restringimenti di carreggiata a tratti (altezza via del Bersaglio). Termine previsto 11 novembre.

Via San Damiano: ancora lavori per la fibra ottica con l’istituzione da lunedì 2 novembre nel tratto senza sfondo (tra i numeri civici 9 e 21). Termine previsto 4 novembre.

Via dell’Alloro: inizieranno lunedì 2 novembre i lavori per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione dell’elettricità. Fino al 5 novembre la strada sarà chiusa tra via del Giglio e via dei Conti.

Via delle Bombarde: per lavori edili la strada sarà chiusa da lunedì 2 novembre al 28 agosto 2021. Il tratto interessato è quello da via delle Terme a Borgo Santi Apostoli.

Piazza Savonarola: per lavori edili con piattaforma aerea lunedì 2 novembre in orario 9-17 sarà chiuso il tratto da via Valori a via Benivieni nell’area del parcheggio.

Via di Santo Spirito: per un intervento sulla facciata di un edificio lunedì 2 novembre la strada sarà chiusa da via dei Geppi a via dei Coverelli (orario 9-19).

Piazza dei Mozzi: martedì 3 novembre per lavori edili dalle 9 alle 19 saranno in vigore restringimenti di carreggiata e divieti di sosta da via dei Bardi al numero civico 4.

Via Granacci-via Puligo: martedì 3 e mercoledì 4 novembre sono in programma ad alcuni lavori edili con piattaforma aerea. In orario 7-19 martedì sarà chiusa via Granacci (tratto via Fai-via Naldini) e mercoledì (tratto via Puligo-via Granacci).

Via Romana-piazza della Calza-via di Serumido-via Da’ Mori: da martedì 3 novembre sono in programma alcuni lavori edili con piattaforma aerea. Previsti divieti di sosta nella piazza e in via Romana. Inoltre dalle 21 di venerdì 6 alle 6 di sabato 7 novembre scatterà la chiusura di via Romana da piazza della Calza a via Da’ Mori. Prevista l’istituzione di sensi unici in via di Serumido (da via dei Serragli a via Da’ Mori) e via Da’ Mori (da via di Serumido a via Romana) verso via Romana.

Piazza Acciauoli: per un trasloco con scala aerea mercoledì 4 novembre saranno istituiti divieti di sosta e un restringimento di carreggiata tra via Gianfigliazzi e via Senese (orario 7-15).

Via Guasti: anche in questo caso si tratta di un trasloco con scala aerea. La strada sarà chiusa mercoledì 4 novembre (orario 12-18) da via Zuccagni Orlandini a piazza Vieusseux nella parte di carreggiata verso la piazza.

Via De Bosis: mercoledì 4 novembre sono in programma interventi di manutenzione del verde. Dalle 8 alle 14 saranno in vigore divieti di sosta e restringimenti di carreggiata tra il numero civico 22 e via Ferrarin.

Via De Bernardi: anche in questo caso si tratta di manutenzione del verde. Giovedì 5 novembre in orario 9-16 saranno in vigore divieti di sosta e restringimenti di carreggiata fra i numeri civici 63/A e 63,

Via Lombroso-via Santelli: per trasporto materiale giovedì 5 novembre dalle 10 alle 17 via Lombroso (tra viale Morgagni e via Santelli) e via Santelli (tra via Lombroso a via Cocchi) saranno chiuse.

Via Madonna della Querce: per la posa di cavi in fibra ottica da venerdì 6 novembre saranno istituti divieti di sosta e restringimenti i carreggiata all’altezza del numero civico 25. Termine previsto 11 novembre

Via dell’Anguillara: per trasloco con scala aerea venerdì 6 novembre dalle 9 alle 19 sarà in vigore un divieto di transito nel tratto via Torta-piazza Santa Croce.(mf)