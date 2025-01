Un campo da calcetto e nuovi giochi, rinasce piazza a Firenze

Nuovi giochi, panchine in ferro e legno e un campo di calcetto: rinasce a Firenze piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, grazie ad un investimento comunale di 142.000 euro. I lavori, come contenuto in una delibera presentata dalla vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani, inizieranno nel primo semestre del 2025.

L’intervento, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, prevede la sostituzione della pavimentazione dei vialetti del giardino attualmente in asfalto: ci sarà una pavimentazione drenante in stabilizzato, facendo grande attenzione alle radici esistenti. Verrà eliminata anche la porzione che ricopre il vialetto centrale di accesso al plesso scolastico Don Minzoni. Il progetto prevede anche l’aumento delle aree a verde: ci sarà una staccionata in legno da un lato e verrà sistemata la siepe sul lato ovest della piazza.

Sarà poi piantato un nuovo albero al fine di “ripristinare la simmetria dell’impianto arboreo dell’area, che verrà valorizzato”. Oltre alle nuove panchine in ferro e legno, ci saranno due tavoli da pic-nic. Saranno realizzati giochi a terra – come il gioco dell’oca, la campana e il labirinto – mediante un disegno nella pavimentazione con l’utilizzo di masselli autobloccante di diverso colore. La nuova area disporrà anche di un campo da calcetto in erba sintetica.

“Questa piazza, molto vissuta dai cittadini, sarà un luogo più vivo, fresco e piacevole grazie ad una serie di interventi che non solo risolveranno i problemi alla pavimentazione e alle attrezzature ma creeranno anche luoghi di aggregazione più comodi, piacevoli e inclusivi”, afferma Galgani.