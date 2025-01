Nuovi alloggi Erp Toscana, 8 Comuni ammessi bando da 29,5 mln

Entra nella sua fase attuativa il bando per realizzazione di nuovi alloggi di Edilizia residenziale pubblica che avrà una dotazione di 29,5 milioni di euro. E’ stata pubblicata la graduatoria: otto i Comuni toscani che potranno realizzare alloggi di nuova costruzione o intervenire attraverso la demolizione e ricostruzione di quelli esistenti. I Comuni che riceveranno i finanziamenti sono: Montemurlo, Scandicci, Pistoia, Carrara, Campi Bisenzio, Collesalvetti, Empoli e Pisa.

La misura, che rientra tra quelle previste dal piano casa approvato a marzo 2024, permetterà di costruire circa 150 alloggi pubblici ed è finanziata con risorse del Fondo sviluppo e coesione per l’importo di 10 milioni di euro, che arrivano a 29.500.000 mediante l’impiego di risorse regionali.

“Questo intervento – ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani – ha richiesto uno sforzo non indifferente per la Regione che ha voluto fortemente incrementare l’offerta di alloggi pubblici e dare una pur parziale risposta al crescente bisogno di accesso alla casa da parte delle fasce sociali più deboli. Il fabbisogno di case popolari è elevatissimo e anche per questo abbiamo deciso di cofinanziare il bando in maniera importante con risorse regionali”. “La richiesta di case popolari – ha commentato l’assessora alle politiche sociali e alla casa Serena Spinelli – è sempre molto elevata e la crisi abitativa rappresenta una priorità. Questa misura e l’impegno consistente della Regione sono un segnale importante in una fase in cui è tangibile il progressivo impoverimento di larga parte di popolazione, che si combina con una crescente pressione speculativa sul mercato delle abitazioni in particolare nelle aree a maggiore densità abitativa. Tutto questo a fronte dell’assenza di ogni tipo di risposta a livello nazionale che non dà segnali di investimenti per l’edilizia residenziale pubblica”.