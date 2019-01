Nudo in cortile Palazzo Strozzi: fremato aggressore Abramovic

L’uomo, che non ha opposto resistenza, è stato portato all’ospedale di Santa Maria Nuova per accertamenti medici. Non verrà denunciato, ma rischia una maxi sanzione amministrativa – da 5.000 a 30.000 euro – per atti osceni in luogo pubblico.

Il cittadino ceco di 51 anni che nel settembre 2018 aggredì l’artista Marina Abramovic in Palazzo Strozzi a Firenze oggi pomeriggio è stato bloccato di nuovo nello stesso luogo mentre, denudandosi, tentava salire le scale per raggiungere la mostra della celebre artista ospitata nello storico palazzo. Il personale lo ha riconosciuto e fermato, quindi lo ha consegnato alla polizia. Indossava una maschera di carta, che raffigurerebbe l’artista Maurizio Cattelan, e intorno al capo aveva una cornice

Lo staff di Palazzo Strozzi lo ha visto e riconosciuto mentre si avviava per la scala percorsa dal pubblico. Ed e’ scattato l’allarme mentre il 51enne si denudava avviandosi alla mostra di Marina Abramovic. Bloccato, è stata chiamata la polizia.

Consegnato agli agenti delle Volanti, questi lo hanno portato in ospedale.

Il 23 settembre 2018 l’uomo, sedicente artista, aggredì Marina Abramovic nel cortile di Palazzo Strozzi rompendole in testa un quadro di carta, senza ferirla ma comunque

spaventandola molto. L’artista serba stava rientrando nel palazzo, dove era stata appena inaugurata la sua mostra – la stessa ancora in corso – dopo aver partecipato a una conferenza.

In mezzo ad alcuni fans c’era il 51enne che mise in atto la sua azione di disturbo. Anche in quel caso fu immediatamente fermato dal personale di Palazzo Strozzi.