Non sono solo canzonette: interviste a cura di Dario (Russel) Bracaloni

Un ciclo di interviste per sensibilizzare ed informare sulle criticità del settore musica-lavoro a cura di Dario Bracaloni. Tra gli ospiti anche Massimo Martellotta dei Calibro 35

“La situazione contingente di fortissime limitazioni agli spettacoli dal vivo rischia di devastare un settore già messo parecchio male; in quanto musicista (ma anche promoter e tecnico di palco) sento il dovere di fare rete, consapevolezza e lanciare delle proposte concrete per migliorare quella che è una situazione davvero drammatica. Ho quindi coinvolto legali, musicisti ed operatori per capire cosa non andava prima, cosa va peggio adesso e cosa c’è da fare per evitare che vada ancora peggio domani.” Dario “Russel” Bracaloni.

Intervista ad Andrea Ricci – Note Legali

Intervista a Massimo Martellotta (Calibro 35)

Intervista a Francesco D’Elia – Sex Pizzul