‘Noi del Novecento’: incontri per anziani con Alzheimer e decadimento cognitivo

“Prosegue fino alla fine di gennaio al Museo Novecento il ciclo di appuntamenti ‘Noi del Novecento’ dedicato agli anziani con Alzheimer e con decadimento cognitivo. Il Museo apre le sue porte alle famiglie e agli ospiti delle RSA proponendo un percorso rivolto agli anziani con demenza e a coloro che se ne prendono cura e favorendo la frequentazione del museo e delle sue collezioni, così vicine al percorso biografico dei partecipanti, che vedono il Novecento come il “loro” secolo. Gli appuntamenti sono condotti da mediatori MUS.E e da operatori geriatrici specializzati.” La partecipazione è gratuita.

Museo del Novecento apre le porte a ‘Noi del Novecento’: “Nella convinzione che l’incontro con l’arte, la storia e la cultura sia portatore di un benessere profondo e di un significato che ancora oggi si fatica a inquadrare, misurare e definire, i Musei Civici Fiorentini e MUS.E profondono un grande impegno nei confronti dei “pubblici speciali” e di tutte le “persone speciali” che desiderano accedere ai musei, frequentarli, viverli, capirli. È in questa cornice che si inserisce il dialogo con le persone con Alzheimer e demenza, con i loro familiari e con i loro caregivers; un dialogo avviato ormai tanti anni fa su impulso della Regione Toscana – precursori la Fondazione Palazzo Strozzi e il Museo Marino Marini – grazie a cui nel tempo si è sviluppato su tutto il territorio regionale il progetto Musei toscani per l’Alzheimer (http://www.regione.toscana.it/-/musei-toscani-per-l-alzheimer) e grazie a cui Palazzo Vecchio, il Museo Novecento, Santa Maria Novella, il Museo Bardini, Forte Belvedere e il Museo Bartali hanno visto decine e decine di anziani frequentare le loro sale, emozionarsi, osservare, raccontare, ricordare.”

Gli ultimi incontri del ciclo sono in programma per domani e venerdì 24 gennaio (ore 15.30, durata 1h 30′ per ciascun incontro); il 31 gennaio (ore 15.30) si terrà un incontro finale per tutti. La partecipazione è gratuita. La prenotazione è obbligatoria: Tel. 055-2768224 Mail [email protected]