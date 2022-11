‘Next Generation Fest’, 5000 ragazzi a Firenze per la prima edizione

Firenze, grande successo per la prima edizione di ‘Next Generation Fest’, la giornata evento ideata dalla Regione Toscana e Giovanisì tenutasi al Teatro del Maggio di Firenze, che ha visto la presenza di 5000 ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia.

‘Next Generation Fest’, il Festival della Generazione Z è inserito nel calendario dell’Anno europeo dei giovani 2022 della Commissione europea. Durante tutto l’arco della giornata il Teatro del Maggio ha visto un flusso costante di ragazzi che si sono alternati nei circa 2000 posti del Teatro per assistere alla ‘maratona’ iniziata in mattinata e terminata alle 23, dopo gli interventi clou di Luis Sal e Ariete.

“Sono molto contento della calorosa partecipazione di pubblico registrata al Next Generation Fest e ringrazio il mio portavoce Bernard Dika che ha lavorato in questi mesi perché tutto ciò fosse possibile – ha dichiarato il presidente della Regione, Eugenio Giani -. Il successo dell’evento mostra che siamo sulla strada giusta, che la Regione sta mettendo in campo gli strumenti più idonei per garantire l’ascolto, la vicinanza e il sostegno alle nuove generazioni, a partire dalle numerose iniziative dell’ufficio Giovanisì. La presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen, si è rivolta al pubblico di Ngf dicendo ‘siete l’Europa’ in Toscana siamo già pronti, con questa generazione, a raccogliere la sfida”.