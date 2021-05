Negli USA i ladri rubano le marmitte delle automobili

Negli USA si registra ultimamente un enorme aumento dei furti di convertitori catalitici. I ladri scivolano sotto auto e camion e semplicemente segano le marmitte a migliaia, per rubare i convertitori.

Quello che spinge i ladri a rubare le marmitte dei veicoli, sono i metalli preziosi antinquinamento, che si trovano all’interno dei convertitori catalitici, che vengono venduti a riciclatori senza scrupoli, che li acquistano a prezzi minori di quelli praticati dai canali legittimi.

Una delle tante città in cui si registra un notevole incremento di questo tipo di furti è Milwaukee. Racconta Ben Wilson in un’intervista a NPR, la radio pubblica statunitense: “Mi sono svegliato una mattina e stavo per spostare l’Honda di mia moglie, ma quando ho messo in moto, il motore ha prodotto un suono incredibilmente forte”. Questo perché al posto convertitore catalitico, c’era un’interruzione di circa 45 centimetri nella marmitta .

Probabilmente ci saranno voluti solo circa un paio di minuti per qualcuno per scivolare sotto l’auto e segare il dispositivo. Wilson aggiunge di sentirsi fortunato di avere un’assicurazione che copre circa il 90% del costo di sostituzione che ammonta a circa 2.000 dollari, ma non per tutti è così, perché le assicurazioni che includono questo tipo di protezione sono negli USA, molto costose.

La ragione dell’incremento di furti di marmitte sta nel forte aumento del prezzo dei metalli preziosi che si trovano all’interno dei convertitori catalitici. Il valore del rodio, per esempio, è salito alle stelle a circa 28.000 dollari l’oncia, ed in ogni singolo catalizzatore ce n’è una quantità del valore di alcune centinaia di dollari.

Secondo la National Insurance Crime Bureau David, la pandemia di COVID-19 ha peggiorato la situazione, riducendo la produzione dei metalli preziosi che si usano nella costruzione di catalizzatori.

Naturalmente i catalizzatori vengono riciclati soprattutto legalmente, ed i riciclatori legittimi pagano da $ 50 a $ 200 per ottenere legittimamente un convertitore guasto od uno proveniente da un veicolo demolito.

Il problema dei furti, è diventato così serio che, per cercare di fermare il commercio illegale delle marmitte, quasi due dozzine di stati dell’Unione hanno approvato o stanno prendendo in considerazione, una legislazione specifica per scoraggiare i ladri dallo scivolare sotto le auto per segare i convertitori catalitici.

Di solito tutto quello che succede negli USA, inevitabilmente dopo qualche tempo arriva anche da noi in Italia, speriamo però che almeno per questa volta non sia così, e che non si debba arrivare a dover mettere degli allarmi antifurto anche alle marmitte delle nostre auto.

Gimmy Tranquillo