Nasce portale con nuovi itinerari turistici tra Firenze e Comuni area metropolitana

Sono attivi da oggi a Firenze il portale e la app ‘Feel Florence’ (scaricabile gratuitamente), sviluppati da Palazzo Vecchio per vivere la città e le zone limitrofe grazie al collegamento con 18 comuni dell’area metropolitana tra cui Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Scandicci e Campi Bisenzio.

Con questi strumenti, è stato spiegato, si vogliono suggerire nuovi itinerari – dalla ‘Grande Firenze’ a scoprire la città in bici, dall’enogastronomia alla Firenze per bambini – per conoscere al meglio le tipicità del territorio e promuovere una forma di turismo sempre più sostenibile.

La piattaforma ‘Feel Florence’, realizzata col supporto di Almaviva, va a sostituire firenzeturismo.it : all’interno si possono scegliere itinerari, avere informazioni sulla mobilità e sulle strutture ricettive oltre agli eventi in corso. Gli utenti avranno anche la possibilità di scaricare guide tematiche, mappe e video. Inoltre si potrà capire – aspetto ancora più utile durante la pandemia da Covid-19 – quali sono le aree più congestionate.

“Questi strumenti – ha dichiarato l’assessora al turismo di Palazzo Vecchio Cecilia Del Re – non saranno gestiti solo dall’ufficio turismo del Comune di Firenze ma da ogni singolo ufficio dei 18 comuni dell’ambito turistico fiorentino. E’ il primo passo sul turismo, grazie al digitale, che compie la Grande Firenze”. Tra gli itinerari nuovi “quello alle Ville Medicee, al museo del Vino, nei parchi e nei giardini dei Comuni”.

Secondo l’assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo “è un ulteriore passo in avanti. Anche nelle difficoltà di questi giorni il modello territoriale” fiorentino “racconta di un prodotto turistico di grande qualità”.