Nasce ‘Cerca alloggio’, la piattaforma web per studenti toscani

Affitti irregolari, prezzi alti, un mercato sostanzialmente drogato dalla concorrenza sempre più sfrenata degli affitti turistici . Trovare casa da universitari è sempre più complicato e si rischia di essere strangolati o da condizioni capestro o da sistemazioni al limite del praticabile. Proprio per evitare questi rischi, nasce ‘Cerco alloggio’, una piattaforma web accessibile dal sito ( www.dsu.toscana.it ) che ha lo scopo di facilitare l’incontro tra domanda e offerta, mettendo in contato i proprietari di casa con chi è alla ricerca di una stanza o di un appartamento da affittare. Il servizio online è promosso della Regione Toscana insieme all’azienda regionale per il Diritto allo studio.