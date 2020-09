Nardella, popolo democratico farà vincere Giani

“Il popolo democratico toscano sarà talmente tenace e appassionato da vincere nella difesa dei valori che abbiamo costruito con sacrificio in questi 50 anni” ha detto il sindaco di Firenze intervenendo in p.zza SS. Annunziata per la chiusura della campagna elettorale di Eugenio Giani . ASCOLTA LA DIRETTA DI RAFFAELE PALUMBO

“Il desiderio del centrodestra è distruggere quanto costruito finora. Non siamo sorpresi di questa aggressività e risponderemo con grande forza, pacata e tranquilla. Il popolo democratico toscano sarà talmente tenace e appassionato da vincere nella difesa dei valori che abbiamo costruito con sacrificio in questi 50 anni. Chi vuole venire qui a distruggere la Toscana troverà una straordinaria forza democratica che farà vincere Eugenio Giani”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella a margine del comizio finale del candidato del centrosinistra Eugenio Giani nel capoluogo toscano

“Questo aleggiare di Salvini in Toscana non è senza interessi e credo che se vincesse la destra gli interessi della sanità privata incomberebbero sulla Toscana. Anche sui rifiuti. Quando Ceccardi dice che vuole un inceneritore in ogni provincia fa l’interesse dei milanesi che vogliono venire a occupare la Toscana”ha detto il presidente uscente della Toscana Enrico Rossi

“Aspettiamo il resoconto delle urne ma con ottimismo. Siamo ottimisti, perché crediamo che i cittadini abbiano ben capito quale sia la posta in gioco. Da una parte chi vuole migliorare questo modello, dall’altra chi vuole semplicemente, soprattutto per la sanità, modelli diversi” ha dichiarato infine la segretaria del Pd toscano Simona Bonafè