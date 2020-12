Nardella, “Il contagio non parte dall’interno delle scuole”

🔈 Il sindaco di Firenze e della Città metropolitana Dario Nardella, ha reso noti i risultati dei test rapidi per il Covid-19 fatti fino ad ora nelle scuole medie della città grazie anche all’investimento di Fondazione Cr Firenze.

“Abbiamo effettuato 3200 test rapidi in tutti i ragazzi della prima media a Firenze – ha detto il sindaco Nardella – ad oggi abbiamo riscontrato tre casi positivi tra gli studenti” in scuole e classi differenti, “e un positivo nel personale amministrativo. Si tratta di un numero estremamente ridotto, conferma che il contagio non parte dalle scuole”.

“Il modello di Firenze è stato raccolto da tutti i sindaci metropolitani tanto che abbiamo proposto al Governo di replicare i test rapidi nelle scuole superiori a gennaio anche quando si ritornerà in classe per il 75%, auspicando che si arrivi gradualmente al 100%”.

“Questo dato – ha aggiunto – va a contribuire al database regionale sui numeri di ogni giorno. Contribuisce dunque a tenere a livello accettabile sia il dato Rt che il tracciamento. Da qui a Natale procederemo con i test rapidi” nelle elementari e gennaio nelle classi “seconda e terza media in modo anche da avere un confronto tra zona rossa e arancione e fare il punto della situazione dopo le vacanze di Natale, che io considero ad alto rischio.

Finora il protocollo ha funzionato benissimo: i casi positivi hanno avuto la conferma del tampone nell’arco di 12 ore”. Nardella ha anche detto di aver “sentito stamani al telefono la ministra Lucia Azzolina a cui ho riferito i risultati” del test: “Si è congratulata e ha espresso soddisfazione per questa bassissima percentuale”.

Come spiegato dall’assessore all’educazione Sara Funaro “l’adesione” a svolgere i test “è stata in quasi tutti i casi di oltre il 90%, in alcune situazioni tra 80 e 85%” e “non sono arrivate comunicazioni di dissenso”.

Gimmy Tranquillo ha raccolto le dichiarazioni del sindaco Nardella e del Presidente della Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori: