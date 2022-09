Nardella a L’Avana, “per intensificare le relazioni culturali ed economiche tra Firenze e Cuba”

Firenze, il sindaco Dario Nardella ha incontrato a L’Avana il presidente della Repubblica di Cuba Miguel Diaz Cañel e il primo ministro del governo Manuel Marrero Cruz.

Durante l’incontro, si fa sapere da Palazzo Vecchio, si è parlato di come intensificare le relazioni culturali ed economiche tra Firenze e Cuba, con riferimento particolare all’industria del turismo, alla farmaceutica, all’edilizia e infrastrutture. Nardella ha annunciato di voler tenere a Firenze nel 2023 un vertice bilaterale economico tra imprese italiane e cubane “per sfruttare al meglio le riforme economiche avviate dal governo de l’Avana di apertura agli investimenti stranieri e alla libertà d’impresa”.

“Grazie a queste riforme – ha spiegato il sindaco – l’Italia, e Firenze in particolare, potranno giocare un ruolo di primo piano per scambi commerciali e investimenti in molti settori traendone beneficio reciproco. Appena rientrerò in Italia parlerò con i membri del nostro governo per organizzare questo vertice bilaterale”.

Tra gli obiettivi anche una collaborazione tra Firenze e l’Avana nel settore turistico: Nardella ha parlato di questo con il ministro del turismo Manuel Marrero Cruz, già ricevuto a Firenze la scorsa primavera. “Con il ministro Cruz abbiamo discusso la collaborazione tra Firenze e l’Avana nel settore turistico – ha spiegato Nardella – per la condivisione di progetti per la promozione reciproca delle due destinazioni a livello internazionale. In particolare, Firenze supporterà lo sviluppo dell’industria turistica cubana con le proprie imprese e la propria esperienza nel campo delle politiche pubbliche, allo scopo di aumentare le relazioni commerciali e creare nuovi posti di lavoro sia in Italia che nell’isola caraibica”.

Palazzo Vecchio fa sapere inoltre che queste iniziative del sindaco sono occorse al termine di un viaggio privato a Cuba con la famiglia, quando il sindaco Dario Nardella ha dedicato due giorni a una serie di incontri politico-istituzionali.

Durante i due giorni di presenza a l’Avana, il sindaco ha incontrato anche il viceministro della cultura Kenelma Carvajal con cui ha visitato il Museo delle Belle arti, e il ministro del turismo Manuel Marrero Cruz, già ricevuto a Firenze la scorsa primavera.