Musica dei Popoli presenta: BKO Quintet

Dal Mali venerdì 12 ottobre i Bko Quintet in concerto per Musica dei Popoli 2018. Auditorium Flog, Firenze

Dal Mali, il BKO Quintet, che fonde la tradizione dei griot nomadi della casta dei cacciatori Donso e delle loro cerimonie animiste, caratterizzato dall’uso del doussn’gouni, con il suono mandingo del djelingoni, il djembe e altri tamburi e percussioni, e con un’espressione vocale che sa di vetriolo. Insomma, le tradizioni e i linguaggi musicali delle diverse aree del Mali, dal deserto alla savana, trasportate nella capitale Bamako e trasformate in qualcosa di nuovo e di grande impatto.

BKO Quintet è il codice dell’aeroporto per Bamako! Ed è proprio a Bamako nel quartiere di Medina Coura, che i BKO Quintet hanno iniziato a provare nell’Aprile del 2012, nella stessa data in cui il governo maliano ha dichiarato lo stato di emergenza. Nessuno avrebbe potuto immaginare che questo luogo avrebbe dato vita a due album e più di 300 concerti in 20 paesi diversi.

Line Up: Ibrahima Sarr djembe percussioni | Fassara Sacko voce percussioni | Adama Coulibaly voce donsongoni | Mamoutou Diabate percussioni | Aymeric Krol batteria

Musica dei popoli @ FLOG dalle 21.30 € 12

Firenze (IT)

INFO