Museo Novecento: il 2 ottobre ultima tappa del reading Pratolini

Il 2 ottobre alle 21 una lettura di un estratto del romanzo Cronache di poveri amanti. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.



Il Museo del Novecento chiude la rassegna CentoNovecento il 2 ottobre alle 21 con l’ultimo dei quattro appuntamenti Reading Pratolini. Si tratta di un progetto teatrale in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana, incentrato sull’opera di Vasco Partolini e su un ideale confronto con le opere di Ottone Rosai, che sono conservate nella collezione permanente del Museo Novecento.

Il reading coinvolge i giovani attori del progetto teatrale ‘iNuovi’. Alla serata del 2 ottobre parteciperanno gli attori Mattia Braghero, Athos Leonardi, Filippo Lai, Francesco Grossi, Luca Pedron, Sebastiano Spada, Nadia Saragoni, Maria Lucia Bianchi, Beatrice Ceccherini, Anastasia Ciullini, Claudia Marino che leggeranno pagine tratte dal romanzo Cronache di poveri amanti.



“Voglio sottolineare – ha commentato il direttore artistico del Museo Sergio Risaliti – in questa ultima serata dedicata al progetto Reading Pratolini la grande prova di regia che vede impegnati ne chiostro del Museo Novecento ben 12 attori. Una vera e propria performance teatrale, una sorta di coreutica che impegnerà i giovani talenti della compagnia iNuovi alle prese con quel capolavoro della letteratura novecentesca che è Cronache di Poveri amanti”.



“Chiudiamo questo progetto – aggiunge Risaliti – che ci ha visti protagonisti della scena teatrale nazionale in un momento così difficile della vita dei teatri in Italia. Siamo soddisfatti e orgogliosi di questa bellissima iniziativa, di aver contribuito in questo modo alla risposta del teatro alla drammatica situazione creatasi con la pandemia sostenendo questi giovani attori in una collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana”.

L’evento si svolge negli ambienti all’aperto del museo. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.