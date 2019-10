Musei: videogioco su Palazzo Pitti disponibile dal 30 ottobre

Sarà disponibile a partire dal 30 ottobre ‘The Medici Game: Murder at Pitti Palace’, il videogioco dedicato alla storia e alle opere della reggia medicea di Firenze.

Il videogioco, si spiega dalle Gallerie degli Uffizi, è nelle ultime fasi di sviluppo e verrà distribuito sui principali store digitali versione, iOs e Android in italiano, inglese, spagnolo, russo, portoghese, cinese e giapponese. Intanto, The Medici Game è sbarcato su Facebook con una pagina ufficiale e un trailer disponibile su Youtube.

Il gioco è un’avventura investigativa che ha come protagonista Caterina, giovane e intraprendente storica dell’arte che si ritrova coinvolta in un misterioso caso di omicidio avvenuto tra le mura della reggia; per uscirne indenne, Caterina sarà costretta ad improvvisarsi detective e a risolvere, anche grazie alle sue competenze storico-artistiche, una lunga serie di enigmi che la porteranno a scoprire i segreti del palazzo.

Ideato ed edito da Sillabe e promosso da Opera Laboratori Fiorentini – Civita in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi, il gioco è stato realizzato dall’associazione TuoMuseo.