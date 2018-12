Muore in un incidente stradale alla Vigilia di Natale

Grosseto, un uomo è morto in un incidente stradale, in cui un’autovettura, con tre persone a bordo, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada, andando a schiantarsi contro un albero a margine della carregiata.

I Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti per un incidente stradale sulla 4 corsie Aurelia, in prossimità del bivio per Cupi Magliano in Toscana.

I feriti sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118.Sul posto anche la Polizia di stato, l’elisoccorso Pegaso e Carabinieri.

Ancora ignote le cause dell’incidente, che è avvenuto dove l’Aurelia in quel tratto è a quattro corsie.