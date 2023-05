Municipale di Firenze schiera tre pattuglie per il controllo dei monopattini

Firenze, tre pattuglie dedicate al controllo dei monopattini, è il nuovo servizio della polizia municipale mirato alla sicurezza stradale che ha preso il via oggi in centro e sulle piste ciclabili dei lungarni.

Come si legge in una nota del Comune l’obiettivo dell’attività, che sarà svolta da personale del Reparto polizia municipale di comunità, in questa prima fase è soprattutto informare sulle regole dell’utilizzo di questo mezzo come l’uso del casco per gli under 18, non viaggiare in due, non trasportare materiale, il rispetto dei limiti di velocità (6 km all’ora nelle aree pedonali, 20 km all’ora altrove).

Si vuole anche sensibilizzare i conducenti sul rispetto delle norme soprattutto per quanto riguarda i comportamenti che mettono a rischio la sicurezza sia del conducente che degli altri utenti della strada. Gli agenti si sposteranno a piedi, con particolare attenzione alle zone pedonali in questo periodo molto frequentate dai turisti, e in scooter anche per il controllo delle piste ciclabili sui lungarni, assai utilizzate per raggiungere il centro.

“Il monopattino rappresenta mezzo ecologico ed utile per i brevi spostamenti ma è basilare che i conducenti rispettino le regole per la loro e per l’altrui sicurezza”. Nel 2022 sono stati 85 gli incidenti che hanno visto il coinvolgimento di un monopattino di cui 65 con feriti – ha sottolineato l’assessore alla mobilità e polizia municipale Stefano Giorgetti – Come amministrazione siamo fortemente impegnati sulla sicurezza stradale e sui monopattini da tempo abbiamo chiesto regole che facilitino i controlli come la targa di riconoscimento e l’assicurazione obbligatoria oltre all’obbligo del casco per tutti. Ringrazio il comandante della polizia municipale Francesco Passaretti per questo servizio che rappresenta la prima fase della campagna della sicurezza stradale di prossimo avvio. Una campagna dedicata proprio ai monopattini e alle biciclette”.