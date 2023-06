Multe a Firenze, Giorgetti risponde a FdI: “Sanzioni in calo”

Non si è fatta attendere la risposta dell’assessore alla mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti ai due esponenti di Fratelli d’Italia, Draghi e Cellai, che in conferenza stampa avevano presentato i dati sulle multe a Firenze.

“Se ci sono le multe vuol dire che ancora si deve ridurre la velocità. Per me è significativo che all’inizio di quest’anno sui 4 velocar abbiamo una riduzione delle sanzioni in prospettiva del 30%, significa che le persone rallentano”, ha ribadito Giorgetti parlando della situazione a Firenze.

“I velocar sono stati decisi dalla polizia municipale, in autonomia rispetto alle scelte politiche perché hanno una tecnologia migliore rispetto alla precedente – ha aggiunto -. Noi abbiamo chiesto di installare tre nuovi velocar ma ancora non c’è il via libera per completare l’installazione: vogliamo cercare di avere più sicurezza”. Fratelli d’Italia aveva citato il dato del milione e 400mila multe a Firenze nel 2022.

La richiesta “di mettere autovelox con la vecchia tecnologia non ha senso, è come dire di comprare un cellulare di 20 anni fa. A Bergamo non ci sono i display di ingresso nella ztl, mi sono informato col Comune. E non hanno alcun tipo di segnalazione all’ingresso delle corsie preferenziali – ha concluso Giorgetti parlando ancora delle multe a Firenze -. Sono stato a cercare la piazza indicata da Fdi, ma non l’ho trovata: c’è un piazzale quindi immagino si riferissero a quell’area. Lì c’è un display ma siamo all’interno delle corsie preferenziali. Bisogna cercare di essere precisi e dire le cose come stanno. Non ha senso mettere un display di varco aperto o chiuso sulle preferenziali perché il varco è sempre chiuso”.