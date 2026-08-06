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ToscanaCronacaMorto sul lavoro a Carrara, 'adesione quasi totale a sciopero del lapideo'
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Morto sul lavoro a Carrara, ‘adesione quasi totale a sciopero del lapideo’

By Domenico Guarino
sciopero

Secondo i sindacati la mobilitazione ha registrato una partecipazione praticamente totale in tutto il distretto del marmo apuo-versiliese. Lo sciopero ha interessato  i laboratori, le segherie e gli impianti di lavorazione del cosiddetto ‘piano’, così come l’attività estrattiva sul monte con un’adesione totale anche nelle cave.

Adesione pressoché totale, sia nelle aziende di trasformazione del marmo sia nelle cave, allo sciopero di otto ore proclamato oggi dalle organizzazioni sindacali dopo l’incidente mortale costato la vita al’operaio Aldo Gullotti, 44 anni, deceduto ieri in un laboratorio a Carrara, schiacciato da lastre di marmo.

Secondo i sindacati la mobilitazione ha registrato una partecipazione praticamente totale in tutto il distretto del marmo apuo-versiliese. Si sono fermati i laboratori, le segherie e gli impianti di lavorazione del cosiddetto ‘piano’, così come l’attività estrattiva sul monte con un’adesione totale anche nelle cave.

Lo sciopero è stato proclamato dalle sigle sindacali con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le organizzazioni sindacali avevano parlato della necessità di fermarsi per una riflessione collettiva, chiedendo un confronto urgente tra imprese, lavoratori, istituzioni e Asl per individuare misure in grado di prevenire nuovi incidenti.

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