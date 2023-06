🎧 Mondo Convenienza, il sindaco Tagliaferri: "Basta scontri". Tavolo in Regione il 23 giugno Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:54 Share Share Link Embed

Mentre proseguono fuori dai magazzini di Mondo Convenienza le proteste dei lavoratori e gli scontri con la polizia in tenuta antisommossa, arriva un appello del neo sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri affinché le modalità di dialogo tra forze dell’ordine e manifestanti cambino radicalmente.

“Ciò che sta accadendo da 15 giorni fuori dai cancelli di Mondo Convenienza è assolutamente inaccettabile. Il clima di forte tensione che si è venuto a creare in seguito agli scontri ripetuti tra lavoratori in protesta legittima e polizia non può essere tollerato. Per questo motivo ho preso nuovamente contatto con il Prefetto di Firenze e ho chiesto che venga adottato, da parte delle forze dell’ordine, un approccio differente nei confronti dei manifestanti, anche perché finalmente, dopo settimane di attesa, è stato convocato il tavolo di crisi in Regione su questa vertenza”, dice Andrea Tagliaferri.

L’appuntamento per il tavolo in Regione riguardo Mondo Convenienza, spiega, “è per il 23 giugno a Firenze, quando le parti in causa potranno aprire una trattativa sotto la supervisione delle istituzioni e trovare una soluzione positiva per montatori, facchini e autisti che oggi vedono il loro futuro in pericolo. Di fronte a episodi come quelli verificatisi negli ultimi giorni – conclude -, non posso non ricordare a tutte le parti coinvolte che il diritto di sciopero è sancito dalla Costituzione italiana e come tale va garantito, nel rispetto delle norme e del buonsenso”.

Chiara Brilli ha intervistato in Newsline il neo assessore alla Buona occupazione di Campi Bisenzio Lorenzo Ballerini (AUDIO)