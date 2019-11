Mondeggi: attivisti assolti da accusa ‘occupazione”

“Il fatto non sussiste”: con questa formula il Tribunale di Firenze ha assolto oggi 17 attivisti di Mondeggi Bene Comune. le motivazioni tra 90 giorni. Intervista con l’avvocata Letizia Bertolucci

Oggi 8/11/19 si è svolta l’udienza che sanciva la sentenza di primo grado del processo

per occupazione e furto di elettricità e d’acqua, i cui imputati erano 17presidianti del progetto mondeggi bene comune Il pm aveva chiesto 1 anno e due mesi di pena e 1000 euro di multa per ciascuno degli imputati, a cui si sommano le richieste della città

metropolitana, costituitasi parte civile, di 77.000 euro di danni, di cui 50.000 per danno di immagine. Il dispositivo della sentenza di oggi prevede la piena assoluzione di tutti

gli imputati “perche’ il fatto non sussiste”.

“Mondeggi bene comune è una comunità che si contrappone al tentativo di svendita della tenuta di mondeggi, attraverso un progetto di agricoltura contadina, gestione comunitaria e condivisione dei saperi. l’autogoverno che pratichiamo si ispira ai principi di autogestione, cooperazione e mutualismo. Ci siamo riappropriati collettivamente della terra nel giugno 2014, dopo anni di degrado e abbandono, fatto che ci ha portato molto rapidamente nelle aule dei tribunali” rivendicano gli attivisti.

Che aggiungono la vittoria di oggi – ottenuta nell’aula di un tribunale – non fa altro che

rafforzare le nostre convinzioni ed aumentare la nostra determinazione per raggiungere il nostro obiettivo. Continueremo a lavorare la terra, per renderla fruibile a chiunque se ne voglia assumere la responsabilità, coltivando relazioni sul territorio per far crescere la nostra comunità,attraversata già da centinaia di persone. Continueremo a batterci per l’agroecologia e la riappropriazione della terra, a fianco di tutti coloro che contestano il modello delle grandi opere e delle nocività, dell’agroindustria dell’estrattivismo, dell’atomizzazione sociale e dell’individualismo”.

ASCOLTA L’INTERVISTA CON L’AVVOCATA LETIZIA BERTOLUCCI