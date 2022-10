Mobilità Toscana: stanziati 4mln per la Ciclovia degli Appennini

Stanziati quattro milioni di euro per la realizzazione della Ciclovia degli Appennini. L’itinerario che verrà realizzato andrà ad unire il percorso della Sieve e dei Tre Laghi.

L’assessore alla mobilità della Regione Toscana, Stefano Baccelli, con una delibera di Giunta, ha approvato la realizzazione di un itinerario della Ciclovia degli Appennini e delle aree interne. Si tratta del percorso della Sieve e dei Tre Laghi.

Come si legge in una nota, il totale complessivo del’investimento stanziato per la Ciclovia degli Appennini è di quattro milioni di euro in tre anni, così distribuiti: 1,6 milioni per il 2022/2023 e 800mila per il 2024.

La Regione Toscana ha ricordato che la Ciclovia degli Appennini e delle aree interne è stata classificata, da una delibera del Consiglio regionale tenutasi nello scorso mese di giugno, come una ciclovia strategica d’interessa regionale. Di conseguenza il finanziamento per la sua implementazione è stato previsto nell’aggiornamento del Documento di economia e finanza regionale 2022. Per citare le parole di Bacelli “la delibera riguarda la realizzazione della Ciclovia della Sieve e in particolare l’itinerario dei Tre Laghi”

Ricordiamo infine che alcuni tratti della Ciclovia degli Appennini e della Sieve sono già stati realizzati dall’Unione montana dei Comuni del Mugello. Stiamo parlando di un percorso di quasi quaranta chilometri.