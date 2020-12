Middle East Winter Flixm fino al 31 Dicembre

Il Middle East presenta una serie di film in anteprima ed eventi in streaming online, per approfondire storie e prospettive sul Medio Oriente in questo periodo di festività. Dal 24 al 31 dicembre su Più Compagnia

“Middle East Winter Flix” è una rassegna che fa parte di [All I Watch For Christmas], il programma di oltre 30 film – dal 24 dicembre 2020 al 24 gennaio 2021 – per un mese di cinema di qualità on demand, tutto con un unico accredito a 9.90€. “Middle East Winter Flix” è fruibile online solo dall’Italia, ed è realizzato con il sostegno di Comune di Firenze – Inverno Fiorentino. Abbonamento QUI

Tra i film proposti: COUP 53 di Taghi Amirani

(Gran Bretagna, Iran, 2019, 120′) – v.o. con sottotitoli in italiano

Nell’agosto del 1953, in Iran, un colpo di stato mette fine al governo del Primo Ministro Mohammad Mossadeq e ripristina lo Scià di Persia. Scopo principale della cosiddetta Operazione Ajax è porre fine alla politica di nazionalizzazione del petrolio iraniano. Fondendo storia privata e storia collettiva, il film segue le scrupolose indagini del regista per smascherare il coinvolgimento dei servizi segreti britannici e americani nel colpo di stato Uno straordinario documentario realizzato come fosse un thriller investigativo, in cui Taghi Amirani e il montatore Walter Murch (Apocalypse Now, Il Padrino, The English Patient), scoprono materiali d’archivio mai visti, tenuti nascosti per decenni

1982 di Oualid Mouaness

(Libano, Stati Uniti, Norvegia, Qatar, 2019, 100′) – v.o. con sottotitoli in italiano

Giugno 1982. Israele invade il Libano, già scosso dalla guerra civile. In una scuola privata nei dintorni di Beirut, il giorno prima delle vacanze estive, l’undicenne Wissam decide di dichiarare il suo amore alla compagna di classe Joanna. Per un sognatore come Wissam è difficile capire la gravità di ciò che sta per accadere, mentre i suoi maestri, fortemente divisi dalle loro idee politiche, cercano di mascherare le loro paure. Con la partecipazione della regista e attrice star Nadine Labaki. Introduce Alberto Tonini, professore di Storia delle Relazioni Internazionali, esperto di Medio Oriente.