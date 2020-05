MFE: Per rilancio UE serve una politica fiscale comune

Intervista con LUISA TRUMELLINI Segretaria nazionale del Movimento Federalista Europeo

I federalisti europei chiedono al Parlamento europeo di proporre una modifica dei Trattati, per riformare il sistema delle risorse proprie dell’UE. E’ necessario dotare l’Unione europea di una competenza fiscale, abolendo il duplice diritto di veto degli Stati in materia di risorse dell’Unione sia all’interno del Consiglio, sia tramite le ratifiche nazionali. Solo in questo modo diventa strutturalmente sostenibile l’emissione di debito europeo.

La creazione di una competenza fiscale dell’Unione europea è anche un passaggio indispensabile per la creazione di una vera unione politica.

In una lettera aperta agli eurodeputati (link), i federalisti europei chiedono oggi al Parlamento europeo di proporre i necessari emendamenti ai Trattati e di avviare il relativo processo di modifica dei Trattati.