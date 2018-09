Meyer: il 29 settembre festa con le associazioni volontariato

Una giornata al Meyer tutta dedicata alle associazioni di volontariato e dei genitori che ogni giorno aiutano l’Ospedale a prendersi cura dei bambini e delle loro famiglie. Sabato 29 settembre, dalle 9.30 alle 17, la hall serra e il parco adiacente saranno la sede di una grande festa, un’occasione di incontro e di sensibilizzazione sul prezioso lavoro svolto.

Ad aprire la giornata al Meyer, un momento istituzionale e a seguire le attività dedicate ai bambini e ai genitori, con tante proposte ludiche e culturali pensate e realizzate dalle stesse associazioni. I bambini potranno cimentarsi in laboratori creativi, potranno fare divertenti partite con il gioco dell’oca, ci sarà anche angolo dedicato alle letture, una scuola di circo e altro ancora.

A scandire la giornata, anche alcuni momenti dedicati all’informazione e alla prevenzione, anche questi organizzati dalle associazioni: a intervalli regolari, saranno proposte brevi lezioni divulgative e dimostrazioni su alcuni temi quali sicurezza stradale, ustioni, allergie alimentari e disostruzione delle vie aeree.

Le associazioni rappresentano un punto di riferimento importante per i bambini e le loro famiglie, interpretando il proprio ruolo con interventi concreti per le famiglie, di valore solidaristico e di accoglienza. E per questo saranno presenti con un punto informativo per far conoscere a tutti da vicino quali sono le loro attività.

Alle 16 appuntamento con la merenda, una merenda in salute e per tutti, rispettosa di allergie e intolleranze.