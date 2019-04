Meningite: uomo ricoverato a Arezzo per tipo C

Un 57enne è ricoverato, in buone condizioni, nel reparto malattie infettive del San Donato di Arezzo per una forma di sepsi da meningococco C.

L’uomo, residente in Valdarno, ieri aveva manifestato febbre e segni sulle gambe, in ospedale, gli accertamenti clinici hanno confermato che si tratta di meningite del ceppo C, diverso da quello che ha colpito nei giorni scorsi la 21enne valdarnese poi deceduta.

Il dipartimento della prevenzione della Asl Toscana sud est, spiega una nota, si sta occupando della profilassi sui contatti più stretti dell’uomo.