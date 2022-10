🎧 Medicinali che scarseggiano: farmacie, l'intervista a Cispel Toscana Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:13:51 Share Share Link Embed

Medicinali che scarseggiano, materie prime rincarate cosĂŹ come i principi attivi, difficoltĂ nel reperire plastica, carta, alluminio e vetro per il confezionamento. Risultato? Molti farmaci non sono disponibili nell’immediato in farmacia e vengono sostituiti con degli equivalenti oppure occorre aspettare. Una situazione di sofferenza, non ancora di emergenza, che però mette in difficoltĂ farmacisti ed utenza.

Chiara Brilli e Gimmy tranquillo e hanno parlato con Alessio Poli Presidente del coordinamento delle farmacie pubbliche in Cispel Toscana, è membro della Giunta nazionale Assofarm