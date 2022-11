Mazzeo sostiene candidatura Bonaccini a segretario: “Sono davvero felice di essere al suo fianco per far ripartire il nostro PD”

Firenze, il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, appresa la candidatura a segretario nazionale del Partito Democratico, del governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha manifestato, con un post sulla sua pagina Facebook, il suo supporto.

“Stefano Bonaccini ha appena annunciato la sua candidatura per la segreteria nazionale del Partito Democratico – scrive Mazzeo – Lo ha fatto, simbolicamente, da Campogalliano, il paese dove è nato. E lo ha fatto sottolineando un’idea di partito che condivido in pieno fatta di identità, radici, valori, contenuti, concretezza e semplicità”.

“La sinistra nasce per rendere il mondo un pochino migliore – spiega poi il presidente del consiglio regionale della Toscana – Oggi può iniziare davvero una nuova storia collettiva fatta di militanti, ammaestratori e persone che vogliono un Paese diverso, una leadership in grado di affrontare questi anni e una politica che sappia stare all’altezza degli occhi delle persone. È il momento di esserci, di impegnarsi, di partecipare. Sono davvero felice di essere al suo fianco per far ripartire il nostro PD”.

“Ho deciso di candidarmi alla segreteria del Partito democratico – aveva infatti da poco a sua volta postato sulla sua pagina Facebook, il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini – Ho deciso di candidarmi alla segreteria del Partito democratico. È il momento di esserci, di impegnarsi, di partecipare. E di farlo insieme. Per il PD. Per il Paese. Seguitemi!”.