Materia Prima Festival, decima edizione: un mese di spettacoli a Firenze

Firenze, da prima ‘Le Case del malcontento‘ a riscrittura Don Chisciotte ad aprire la decima edizione di Materia Prima Festival.

Oltre un mese di spettacoli, presentazioni e incontri per la decima edizione di Materia Prima Festival, a cura di compagnia Murmuris. Dal 2 marzo al 18 aprile al Teatro Cantiere Florida di Firenze e in altri spazi della città andranno in scena spettacoli pluripremiati, nuove produzioni, artisti internazionali e giovani emergenti che stanno alimentando il dibattito teatrale e performativo contemporaneo.

Il tema che quest’anno collegherà gli appuntamenti in cartellone è ‘una disperata vitalità’, tratta da uno scritto di Pier Paolo Pasolini. Il programma inizia il 2 marzo alle 18 all’Ex convento di Sant’Orsola con un debutto in prima assoluta: ‘Le Case del malcontento’, lettura scenica itinerante dall’omonimo romanzo di Sacha Naspini. La chiusura, il 18 aprile al Teatro Cantiere Florida, sarà invece affidata a ‘In Arte son Chisciottə’, riscrittura al femminile dell’opera di Cervantes di Officine della Cultura. Tra gli altri titoli anche ‘Pietre Nere’, ultimo lavoro della formazione Babilonia Teatri, Leone d’argento alla Biennale di Venezia, che indaga il concetto di casa (9 e 10 marzo Teatro Cantiere Florida). E poi ‘Entrelinhas’ che segna il ritorno in Italia di Tiago Rodrigues, drammaturgo portoghese e attuale direttore del Festival di Avignone, con lo spettacolo in prima toscana (14 e 15 marzo al Teatro Cantiere Florida).

Si continua poi con ‘Ashes’, performance vincitrice ai Premi Ubu 2022 di Muta Imago, che vede tra gli interpreti Monica Piseddu e Marco Cavalcoli per un racconto sonoro che prende forma soltanto nella mente degli spettatori (21 marzo al Teatro Cantiere Florida); ‘Sovrimpressioni’, l’omaggio a ‘Ginger e Fred’ di Federico Fellini firmato Daria Deflorian e Antonio Tagliarini (30 e 31 marzo alla Palazzina Reale); ‘Questa splendida non belligeranza’, frizzante satira della famiglia e del quieto vivere vincitrice al Premio Inbox 2022, di Marco Ceccotti (4 aprile al Teatro Cantiere Florida).