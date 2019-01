Massa, ‘faida’ dei Poggi: arrestati 3 evasi da domiciliari

Sono tre le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal tribunale di Massa e scattate per Mattia Ricci, Pablo Ricci e Thomas Quadrella, tre giovani del posto ritenuti appartenere ad una delle bande dei Poggi.

I tre sono in carcere da questa mattina con le accuse di evasione e lesioni gravi. I due fratelli Ricci si trovavano ai domiciliari, a seguito di una sentenza della corte di appello di Genova. Sono evasi e poco prima di Natale, secondo gli inquirenti, si sono resi colpevoli di altri reati. I tre finirono a processo accusati di svariati reati, dalla detenzione illegale di armi alterate, all’estorsione, alla detenzione e fabbricazione di esplosivi, per fatti avvenuti nel 2015. Secondo gli inquirenti nel quartiere dei Poggi si era scatenata una guerra tra bande per il controllo dello stupefacente. Una guerra segnata da attentati a scopo intimidatorio contro le abitazioni e le auto dei “nemici” a colpi di pistola e accoltellamenti.

Si tratta, spiega il procuratore di Massa Carrara Aldo Giubilaro, di un “aggravamento di misure cautelari già previste per due ragazzi della ‘faida dei Poggi’ che arrivano a seguito della condotta dei due soggetti che sono evasi dagli arresti domiciliari. Quello che hanno fatto mentre erano evasi, invece, è ancora tutto da verificare”. Sul punto ci sono indagini in corso. I Poggi sono un quartiere popolare alla periferia di Massa, in cui negli anni si è affermata una faida tra bande, anche con colpi di armi da fuoco, pestaggi e minacce, episodi registrati a partire dal 2015.