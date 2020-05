Massa: cede asfalto, 3 palazzine inagibili

Sono otto le famiglie evacuate, per una totale di 21 persone tra cui anche minori, la notte scorsa in via Mura Nord, nel centro storico di Massa, a causa di un avvallamento della strada che ha provocato crepe sia sull’asfalto che sulle pareti di tre palazzine.

Gli immobili sono stati dichiarati temporaneamente inagibili in attesa delle verifiche strutturali. Sul posto i tecnici del Comune e i vigili del fuoco che hanno transennato l’area, per impedirvi l’accesso.

Per gli evacuati il Comune di Massa sta cercando soluzioni abitative temporanee. Tra chi è rimasto fuori casa, anche un commerciante locale, che aveva in uno degli immobili dichiarati inagibili anche il magazzino della sua panetteria, con merce stoccata che al momento non gli è permesso ritirare. “Sono disperato – ha spiegato – spero che almeno mi facciano portar via qualcosa”.

La strada e gli edifici di via Mura Nord sono stati costruiti su una gora: negli anni Cinquanta i ragazzi facevano il bagno nel canale, artificiale, che alimentava un antico mulino, poi distrutto.