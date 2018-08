Marradi: impiegava operai a nero, denunciato titolare ditta

Impiegava operai forestali a nero e senza le adeguate protezioni. Per questo il titolare di una ditta che si occupa di lavori forestali è stato denunciato dai carabinieri nel Mugello.

I militari si sono recati in una zona nel Comune di Marradi (Firenze) dove era in corso il taglio boschivo. Al momento del controllo erano presenti cinque operai, tutti di origine

albanese, due dei quali non in regola con il permesso di soggiorno. Dagli accertamenti è emerso che tre operai lavoravano in nero. Inoltre gli operai utilizzavano motoseghe senza indossare i dispositivi di protezione individuale.