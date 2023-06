Marco Meacci sarà il nuovo presidente del Corecom della Toscana. Avvenuta oggi a Firenze la presentazione dei componenti del team

Marco Meacci è il nuovo presidente del Corecom della Toscana, il comitato regionale per le comunicazioni, e godrà del sostegno tecnico di Carlotta Agostini, Benedetta Baldi, Bianca Maria Giocoli e Biagio De Presbiteris.

I nuovi componenti del comitato sono stati presentati oggi a Firenze. Meacci ha detto che “cercheremo di portare avanti sia le cose fatte fino a ora che guardare al futuro. In modo particolare vogliamo aumentare la conoscenza del Corecom in Toscana, vogliamo portare il Corecom in giro per la Toscana con una sorta di tour in giro per le città per far conoscere i servizi e gli strumenti a favore dei cittadini.

E aggiunge: “organizzeremo un’audizione generale degli operatori del mondo dell’informazione per conoscere le esigenze in Toscana e poi successivamente abbiamo anche in mente di organizzare gli stati generali della comunicazione dove faremo un punto complessivo delle esigenze e delle problematiche per rendere il Corecom uno strumento di relazione con tutti gli operatori”.

Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha detto che “il lavoro che aspetta il nuovo Corecom guidato da Meacci è di mettere mano anche al sistema normativo con cui disciplina la propria attività, in cui per esempio manca ogni riferimento alla dimensione dei social e oggi sappiamo che l’informazione passa moltissimo attraverso di loro”.

Intervenuto in occasione della presentazione del nuovo team anche il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, il quale ha sottolineato che “Corecom svolge un incarico importante per i cittadini della Toscana: è un punto di contatto importante nella fase di conciliazione, ma ha anche la capacità di saper sfidare il futuro. La comunicazione cambia velocemente e il compito del Corecom è anche quello di saperla guidare”.