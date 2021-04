🎧 Mandela Forum: record di vaccini Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:07 Share Share Link Embed

Firenze, record di vaccini nella giornata di Pasqua al Mandela forum dove è stato possibile vaccinarsi fino alle 23:00 e le dosi di AstraZeneca e Moderna somministrate sono state quasi 2700. Ed ora si parla di vaccinare al Mandela anche gli over 80. Parla Massimo Gramigni.

Qualcuno adesso lo chiama Mandela Hub. Perché il Nelson Mandela Forum di Firenze fa parlare non per i concerti o i raduni per la Giornata della memoria, ma perché è diventato il breve il principale hub vaccinale della Toscana. E da tutta la Toscana sono arrivati durante il ponte pasquale per vaccinarsi, AstraZeneca e Moderna. Sono stati i giorni dei settantenni, tutti felici dell’esperienza vissuta fatta di grande efficienza.

“Abbiamo messo in campo la nostra esperienza fatta di 40 anni di organizzazione di eventi”, ha raccontato ai nostri microfoni Massimo Gramigni, patron con Claudio Bertini della Prg, la società che gestisce il Mandela e – tra le altre cose – anche l’altro hub vaccinale importante, il Modigliani Forum di Livorno. E l’esperienza di chi non ha solo organizzato concerti, ma anche mega eventi e l’ultimo viaggio del Papa a Firenze e Prato, è servita a far girare una macchina complessa che macina tutti i vaccini che arrivano.

“L’idea – racconta Gramigni – è nata proprio il 20 dicembre 2020, quando è venuta fuori la notizia del bando da 600 milioni di euro per costruire le primule dove si sarebbe dovuto vaccinare”. Già, le primule. Un costo enorme, tempi più lunghi e strumentazioni tecniche da smaltire una volta finita la campagna vaccinale.

“Immediatamente ci sono venuti in mente tutti quei luoghi – come i teatri, i forum, etc. – che sono riconosciuti dalle persone, che sono chiusi da un anno e che sono dotati di gabinetti per handicappati e connessione wi-fi. Perché non usare quei luoghi”. Nel telefono di Gramigni si dice ci sia “il mondo intero”. E così, da un giro di messaggi sono nati poi gli hub vaccinali così come li conosciamo oggi. Mentre già si parla di fare al Mandela anche i vaccini agli ottantenni.